القوات البحرية تنجح فى إنقاذ يخت يحمل سائحين من الغرق بالبحر الأحمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت القوات البحرية من إنقاذ يخت سياحى قبل تعرضه للغرق، كان يحمل على متنه 38 فردا بينهم 26 سائحا، بالإضافة إلى طاقم اليخت المكون من ( 12 ) فردا.
وعلى الفور ، صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه عدد من وحدات القوات البحرية القائمة بتأمين المسطح المائى لقاعدة البحر الأحمر البحرية لإنقاذ طاقم اليخت والسائحين وتقديم المعاونة بالإنقاذ بعد شحوط اليخت وتعرضه لأعطال فنية.
ونجحت القوات البحرية في إنقاذ طاقم اليخت والسائحين الأجانب ، حيث تم إخلاءهم و تقديم المساعدات الطبية والإدارية لهم فور وصولهم إلي قاعدة البحر الأحمر البحرية.
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