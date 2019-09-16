شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آلية اختيار النائب العام وفقا لقانون السلطة القضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت المادة رقم 119 من قانون السلطة القضائية، آلية اختيار النائب العام فى مصر، والتى جاءت كما يلى:

"يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 مرشحين، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين، قبل نهاية مدة النائب العام بـ30 يوما على الأقل.

وفى حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن 3، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلى الوظائف المذكورة فى الفقرة الأولى".

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تجدر الإشارة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهد أداء حلف اليمين، للمستشار حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوى نائباً عاماً.