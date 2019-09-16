شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. رئيس مجلس الدولة والنائب العام يحلفان اليمين أمام الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها أداء رئيس مجلس الدولة والنائب العام اليمين أمام الرئيس السيسى وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار: رئيس مجلس الدولة والنائب العام يحلفان اليمين أمام الرئيس السيسى شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أداء حلف اليمين، لكلٍ من المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيساً لمجلس الدولة، والمستشار حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوى نائباً عاماً". أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، بقيمة 7 جنيهات فى مصر، مع صعود سعر أوقية الذهب اليوم من 1488 إلى 1507 دولاراً، بعد مخاوف بشأن بطء الاقتصاد العالمى. 10 معلومات عن آخر جلسات محاكمة 11 متهما بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية العديد من الأسرار، كشفها مجرى التحريات فى محاكمة 11 متهما بقضية "محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، أثناء الإدلاء بأقواله أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى. نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية يفتتح الاجتماع الوزارى حول الهجرة Advertisements افتتح السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية – نيابة عن وزير الخارجية – اليوم الاثنين، الاجتماع الوزارى الذى ينظمه الاتحاد الافريقى فى مصر بشأن الهجرة. فى اليوم العالمى للأوزون.. طبقة الأوزون تتعافى نهائياً مع حلول 2060 يحتفل العالم فى السادس عشر من شهر سبتمبر من كل عام باليوم العالمى للحفاظ على طبقة الأوزون، وهو اليوم الذى وقعت فيه أكثر من 190 دولة على بروتوكول مونتريال 1987م، لتحديد الإجراءات الواجب أتباعها على المستوى العالمى والإقليمى والمحلى للتخلص تدريجيا من المواد التى تستنزف طبقة الأوزون. أسماء 10 سفراء أجانب جدد بعد اعتماد السيسى أوراقهم تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الاثنين، أوراق اعتماد 10 سفراء أجانب جدد. تأخر إقلاع 6 رحلات بمطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، تأخر إقلاع 6 رحلات دولية بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل. متحدث الرئاسة: السيسى يتسلم أوراق اعتماد 10 سفراء أجانب جدد تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، أوراق اعتماد عشرة سفراء أجانب جدد.

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