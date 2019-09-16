شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: بدء تسوية متأخرات المصدرين بنسبة 10% كشريحة أولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه تفقد المنطقة الحرة بمدينة نصر، مؤكدا أنها من أقدم المناطق المناطق على مستوى الجمهورية، وبعد تطويرها أصبحت تتمتع بالتقنيات على أعلى مستوى.

وأضاف مدبولى، فى مؤتمر صحفى عقب جولته التفقدية بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، أن المنطقة الحرة تضم أعلى البراندات العالمية، وكل العاملين والقائمين على العمل بها مصريين، موضحا أنه تفقد مصنع يعمل به 1500 عامل .

وأوضح رئيس الوزراء، إنه سيتم الإعلان بعد قليل بمقر مجلس الوزراء، عن بدء تسويات المتأخرات الخاصة للمصدرين وسيتم البدء بأول شريحة بالصرف بنسبة 10%، وسيتم الصرف على الفور، بجانب الإعلان عن عدد من المبادرات الأخرى بعد قليل بمقر مجلس الوزراء لدعم الصادرات.

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