خلال 24 ساعة.. ضبط 32 قضية تهرب بقيمة 114 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها. أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 32 قضية تهريب بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا 114 ألف و320 جنيه، و26 قضية جنائية، و1270 مخالفة مرورية متنوعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

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