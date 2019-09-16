بعد 6 وقائع بنفس الأسلوب.. مباحث النزهة تضبط عصابة لسرقة السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط أحد أخطر التشكيلات العصابية لسرقة السيارات بمنطقة النزهة.

أثناء مرور المقدم محمد جهاد سلطان، رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، والرواد مصطفى الشعبيني، وأحمد حيدر، ومحمد يحيى، وأحمد السرساوي، وأحمد صقر، ضباط مباحث القسم، لملاحظة الحالة الأمنية تمكنوا من ضبط شخصان سائق، سبق اتهامه في قضيتين إحداهما "سرقة" عاطل، سبق اتهامه في قضية "سلاح بدون ترخيص" وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، دراجة نارية، 12 مفتاح سيارة مصطنع، جاكوش، مفك حال شروعهما في سرقة سيارة.

وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، اعترفا بشروعهما فى سرقة السيارة بأسلوب "توصيل الأسلاك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات وأقرا بارتكاب 6 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتصرفهما في السيارات المستولى عليها بالبيع لعميلهما "جارى تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه" وقيام الأخير بمساومة مالكيها وإعادتها لهم نظير مبالغ مالية.

تم تحرير المحضر اللازم وأحاله اللواء سامي أنور، مساعد فرقة الشرق، والعقيد صلاح البيلي، نائب مأمور قسم النزهة، إلى النيابة العامة.