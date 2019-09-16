سقوط لص الدراجات البخارية في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت قوات أمن القاهرة، من القبض على عنصر إجرامي سبق اتهامه فى 4 قضايا حال قيامه بسرقة دراجة نارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بمنطقة عزبة العرب بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

تمكن الرواد مصطفى محروس، وأحمد أبو عبيدة، ومحمد الشريف، وأحمد عبد الله، ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان من ضبط عنصر إجرامي مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، سبق اتهامه في قضية "سرقة" ومطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام حبس جزئي "ضرب" حال قيامه بسرقة دراجة نارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بمنطقة عزبة العرب بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، والعميد إبراهيم بحبح، مفتش المباحث، اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بارتكابه عدد 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط 3 دراجات نارية بمكان إخفائها بمنطقة سكنه وأقر بتصرفه في الرابعة بالبيع ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية واتهموه بالسرقة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق راشد، مساعد فرقة مصر الجديدة، والعميد ياسر عاصم، مأمور قسم ثاني مدينة نصر إلى النيابة العامة.