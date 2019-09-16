شاب بالعمرانية.. هرب من مباحث تنفيذ الأحكام فسقط جثة من الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس في أثناء هروبه من قوات الشرطة بمنطقة العمرانية.

تلقى العقيد محمد نبيل مأمور قسم العمرانية، إخطارا من مستشفى قصر العيني بوصول شاب جثة هامدة إثر إصابته بكسور متفرقة بالجسم.

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تحريات العقيد محمد غراب مفت مباحث غرب الجيزة، توصلت إلى أن مأمورية من مباحث تنفيذ الأحكام طاردت المتوفى صاحب الـ21 سنة، الصادر في حقه حكم بالحبس في قضية ضرب، إلا أنه قفز من شرفة الشقة.

اختل توازن الشاب وسقط أسفل العقار، وجرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.