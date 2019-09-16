من أكتوبر للهرم.. عصابة الأشقياء الثلاثة وراء سرقة مدرستين خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

على مدار أكثر من أسبوعين، عكف رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة على كشف غموض واقعة سرقة مبلغ مالي وبعض محتويات مدرسة بمدينة السادس من أكتوبر، دون جدوى، حتى أوقع ضباط مباحث الهرم بـ3 متهمين ثُبت تورطهم في سرقة نحو 600 ألف جنيه من خزينة مدرسة خاصة بمنطقة حدائق الأهرام، تبين تورطهم في الواقعتين بنفس الأسلوب.

البداية تعود إلى نهاية شهر أغسطس الماضي، تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا من نائبه اللواء مدحت فارس، باكتشاف مسؤولي إحدى المدارس بأكتوبر سرقة مبلغ مالي من الخزينة وبعض المحتويات.

معاينة رجال الشرطة كشفت عن وجود كسر في الخزينة، وسرقة نحو 40 ألف جنيه إضافة إلى بعض المحتويات "شاشات تلفاز وحاسب آلي".

جرى تشكيل فريق بحث رفيع المستوى ترأسه العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بمشاركة ضباط فرقة وسط أكتوبر بقيادة العميد طه فوده رئيس القطاع.

بمرور الأيام، لم يفك ضباط المباحث طلاسم القضية، ليزداد الأمر تعقيدا مع تلقي اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بسرقة خزينة مدرسة خاصة شهيرة بهضبة الأهرام، إذ كفت معاينة الرائد كريم عبد الواحد وكيل فرقة الهرم، عن أن المتهمين تسللوا خلسة عبر السور، وكسروا باب غرفة الحسابات ومن بعدها الخزينة واستولوا على مبلغ نحو 600 ألف.

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وجه اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بتشكيل فريق بحث تسنيقا مع مباحث الجيزة وبمشاركة، وتم فحص العاملين الحاليين والسابقين في المدرسة، راجعوا كاميرات المراقبة وتتبعوا خط سير هروب الجناة تنسيقا مع قسم المساعدات الفنية برئاسة الرائد محمد المسلمي.

72 ساعة فقط احتاجها ضباط المباحث بقيادة العميد عاصم أبو الخير لكشف غموض الواقعة مستندين إلى أساليب علمية وتقنية حديثة، وتبين تورط 3 أشخاص، وأن عاملا سبق اتهامه في قضية سرقة، وسائق اتفقا على سرقة المدرسة مستغلين علمهم بوجود مبالغ مالية في الخزينة نتيجة تحصيل المصروفات الدراسية مع اقتراب العام الدراسي، واستعانا بسائق لتوصيلهما.

بالعرض على اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، وجه بسرعة ضبط المتهمين وإعادة المبلغ المستولى عليه، وتمكنت مأمورية قادها الرائدان حسام عبد المنصف وهاني عجلان والنقيب مصطفى لاشين، معاونو مباحث الهرم، من ضبط المتهمين الثلاثة بالتنسيق مع أمن الشرقية والمنيا، وإعادة المبلغ.

بتطوير مناقشة المتهمين أقروا بارتكابهم واقعة سرقة مبلغ مالي وشاشات من مدرسة بمدينة السادس من اكتوبر، وأرشدوا عن اماكن تصريف المسروقات.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.