بعد مرور 20 يوما.. كشف غموض سرقة خزينة ومحتويات مدرسة بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف، في كشف ملابسات سرقة مبلغ مالي من خزينة مدرسة بمدينة السادس من أكتوبر.

تعود الواقعة إلى تلقي اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، بلاغ من شرطة النجدة باكتشاف مديرة مدرسة كسر الخزينة وسرقة مبلغ مالي نحو 40 ألف جنيه وبعض المحتويات (شاشات تلفاز وحاسب آلي).

شكل العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث ترأسه العميد طه فوده، رئيس مباحث قطاع أكتوبر؛ لتحديد هوية المتهمين وضبطهم وإعادة المسروقات.

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جهود البحث والتحري تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، توصلت إلى تورط 3 متهمين في ارتكاب الحادث، إذ نفذ اثنان منهم الحادث وتولى الثالث عملية المراقبة وتسهيل هروبهما.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من ضبطهم في عدة أكمنة، وأقروا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات.

تحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.