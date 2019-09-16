محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
أطلق مركز معلومات الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، في سابقة الأولى من نوعها على المستوى الرسمي، برنامجا إلكترونيا يعمل على أجهزة الحاسب الآلي، ليتيح لقضاة مجلس الدولة البحث والاطلاع على جميع الفتاوى التي أصدرتها الجمعية العمومية منذ عام 1948، وحتى آخر جلساتها، فضلًا عن إعداد تطبيق يعمل على أجهزة المحمول لتسهيل عملية البحث.
ويتم تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالبرنامج والتطبيق بصفة دورية، عقب جلسات الجمعية العمومية، والانتهاء من إعداد التبليغات الخاصة بالفتاوى الصادرة إلى الجهات الإدارية المعنية بطلبات الرأي، أو النزاعات التي عرضت عليها.
يأتي ذلك حرصًا على إطلاع قضاة المجلس بالمستحدث من فتاوى الجمعية، ومعاونتهم فى أداء رسالتهم، الأمر الذي يساهم في سرعة إنجاز الدعاوى المعروضة أمامهم.
وتم إسناد ذلك إلى المستشار أمير يعقوب مكسي نائب رئيس مجلس الدولة، عقب عودته من الإصابة التي تعرض لها.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الدولة يطلق برنامجًا إلكترونيًا لاطلاع القضاة على الفتوى القضائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.