مجلس الدولة يطلق برنامجًا إلكترونيًا لاطلاع القضاة على الفتوى القضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أطلق مركز معلومات الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، في سابقة الأولى من نوعها على المستوى الرسمي، برنامجا إلكترونيا يعمل على أجهزة الحاسب الآلي، ليتيح لقضاة مجلس الدولة البحث والاطلاع على جميع الفتاوى التي أصدرتها الجمعية العمومية منذ عام 1948، وحتى آخر جلساتها، فضلًا عن إعداد تطبيق يعمل على أجهزة المحمول لتسهيل عملية البحث.

ويتم تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالبرنامج والتطبيق بصفة دورية، عقب جلسات الجمعية العمومية، والانتهاء من إعداد التبليغات الخاصة بالفتاوى الصادرة إلى الجهات الإدارية المعنية بطلبات الرأي، أو النزاعات التي عرضت عليها.

يأتي ذلك حرصًا على إطلاع قضاة المجلس بالمستحدث من فتاوى الجمعية، ومعاونتهم فى أداء رسالتهم، الأمر الذي يساهم في سرعة إنجاز الدعاوى المعروضة أمامهم.

وتم إسناد ذلك إلى المستشار أمير يعقوب مكسي نائب رئيس مجلس الدولة، عقب عودته من الإصابة التي تعرض لها.