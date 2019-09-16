تراجع الرطوبة والأمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال 48 ساعة قادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق في السواحل الشمالية والغربية تنتهي اليوم، لافتًا إلى أنه بداية من الغد الثلاثاء لن تشهد البلاد سقوط أمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري، رغم تراجع درجات الحرارة.

وأضاف عبدالعال، لمصراوي، أن نسب الرطوبة تراجعت لأدنى مستواياتها منذ بداية فصل الصيف، لتسجل 80% وحتى 85 % على السواحل الشمالية و75% على القاهرة والوجة البحري، وأقل من 60% على مدن الصعيد.

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وتابع: درجات الحرارة تشهد خلال هذا الأسبوع تراجعا بحوالي درجة أو درجتين، وتصل على السواحل الشمالية 31 درجة، وعلى القاهرة والوجة البحر 33 درجة وتتراوح على مدن الصعيد من36 وحتى 38 درجة.

وأشار إلى أن البلاد خلال اليومين المقبلين تشهد شبورة الكثيفة في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضح أن البلاد لم تشهد أي نشاط للرياح سواء على البحر المتوسط أو البحر الأحمر، يؤثر على الأنشطة اليومية هناك.​