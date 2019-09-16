وزير الزراعة يكلف "خالد محمود" رئيسا للإدارة المركزية للمحطات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد : كلف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور خالد محمد محمود رئيس بحوث بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، للعمل رئيسا للإدارة المركزية لشئون محطات البحوث والتجارب الزراعية بمركز البحوث الزراعية بالإضافة لعمله. يأتي ذلك وفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم ١٠٠٣ لسنة ٢٠١٩.

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