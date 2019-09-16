وائل الإبراشي: الصحافة المكتوبة ماتت إكلينيكيا ويجب إنقاذها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن العلاقة بين الصحافة والسلطة ستظل موجودة، وكلما تكون هناك مساحات من المسؤولية تتآكل الحرية.
وأضاف الإبراشي خلال لقاء وفد نادي دبي للصحافة بنقابة الصحفيين اليوم، أن نادي دبي للصحافة أهم المنتديات التي تهتم بالمهنية، ومن الضروري تعزيز التعاون معه لإعادة الحياة للصحافة المكتوبة.
وتابع: الصحافة المكتوبة ماتت إكلينيكيا ولكنها تبقى أساس الصحافة، ونحتاج لندوة سنوية تهتم بهذا الجانب وكيفية تطويرها.
وواصل: أقترح على جائزة دبي عناوين جديدة للاهتمام بها وهي فن التحقيق الصحفي والتحقيق التليفزيوني وفن الخبر والحصول على مصادره، وأهم صحافة الآن صحافة الموبايل والسوشيال ميديا.
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