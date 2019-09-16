مع تحذير الأرصاد من السيول.. برلمانية تطالب الحكومة بالاستعداد للشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

حذرت سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، من تكرار واقعة الغرق التي شهدتها المحافظة عام 2015، في ضوء التحذيرات التي أطلقتها هيئة الأرصاد مؤخرا بأن فصل الخريف يشهد احتمالات سقوط أمطار تصل إلى حد السيول في وقت مبكر عن التوقيت المعروف من كل عام.

وطالبت النائبة في تصريحات للمحررين البرلمانين، الاثنين، الأجهزة المعنية بالمحافظة بخطة استباقية واضحة للتعامل المباشر مع أي وضع محتمل، وكذلك التنسيق مع شركة الصرف الصحي لتطهير شنايش الأمطار بمختلف أنحاء المحافظة من المخلفات والقمامة التي قد تمنع صرف المياه، وكذلك تسليك وتطهير شبكات الصرف الصحى على مستوى المحافظة، ورفع كفاءة المعدات اللازمة.

وأكدت عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، ضرورة أن يكون هناك خط مفتوح للتواصل بين المحافظة وهيئة الأرصاد للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ24 ساعة، وكذلك تخصيص أرقام للمواطنين لاستقبال الشكاوى في هذا الصدد، وأن يتم الإعلان عنها علي مستوي واسع.