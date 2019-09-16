"إصابة بالملاريا".. زاهي حواس يكشف أسرارًا جديدة لموت توت عنخ آمون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، إن معرض توت عنخ آمون، بباريس، سجل رقما كبيرا في الزيارات، وصل إلى مليون ونصف شخص في فرنسا، ما يعد كبيرًا جدا في تاريخ المعارض الأثرية.

وتحدث حواس، عبر القناة الإيطالية الأولى، اليوم، عن اكتشاف معلومات جديدة في حياة توت عنخ آمون، مشيرا إلى أنه كان يعاني من عدم وصول الدم إلى قدميه وكان لديه فلات فوت وكان مصابًا بالملاريا.

وقال حواس: "خلال الدارسة التي أجريناها عرفنا أن والده كان الملك أخناتون، ومومياء والدته في المقبرة رقم ٣٥، كما تم الكشف أيضا عن السيدة الكبيرة "تي" في المقبرة نفسها.

وأضاف حواس، أن هناك تجارب جديدة تجرى نعرف من خلال تحليل الـDNA، معلومات جديدة، حول طريقة موت الملك توت عنخ آمون، ونعلنها للعالم أجمع عام ٢٠٢٠.

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وأوضح حواس أن أوبرا توت عنخ آمون، التي ألفها ستذاع كاملة في افتتاح المتحف المصري الكبير نهاية العام المقبل، من سيناريو الإيطالي "فرنشيسكو سنتاكونو" والتأليف الموسيقى للموسيقار زيمبونى.

وأكد حواس، أنه ألف الأوبرا لأن أوبرا عايدة مر عليها حوالى 148 عاما.

وقال: "وجدت أن هناك ضرورة لعمل أوبرا جديدة للملك "توت عنخ آمون"؛ لقرب افتتاح المتحف المصري الكبير في نهاية عام 2020، بالإضافة إلى أن 4 نوفمبر 2022 ستكون الذكرى المئوية الخاصة باكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون".

وأشار الدكتور زاهي حواس إلى أن أهم مشاهد الأوبرا، تدور حول موت الملك أخناتون وتولي نفرتيتي العرش، ومقتل توت عنخ آمون عن طريق ملك كوش وكيف أن حور محب أفشل المؤامرة وقتل جنود كوش، والمشهد الأخير حول تولى توت عنخ آمون العرش وانتصار الملك توت على ملك كوش.

وأشار إلى أنه من المقرر افتتاح المتحف في حفل على مدار 10 أيام، معلنا أنه تقرر عرض أوبرا توت عنخ آمون خلال تلك الفترة لمدة يوم وبالمجان.