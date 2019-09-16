القوات البحرية تنجح في إنقاذ يخت يحمل سائحين من الغرق بالبحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تمكنت القوات البحرية من إنقاذ يخت سياحي قبل تعرضه للغرق حيث كان يحمل 38 فردا منهم عدد 26 سائحا بالإضافة إلى طاقم اليخت المكون من 12 فردا .

وعلى الفور صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه عدد من وحدات القوات البحرية القائمة بتأمين المسطح المائى لقاعدة البحر الأحمر البحرية لإنقاذ طاقم اليخت والسائحين وتقديم المعاونة بالإنقاذ بعد شحوط اليخت وتعرضه لأعطال فنية.

وقد نجحت القوات البحرية في إنقاذ طاقم اليخت والسائحين الأجانب، حيث تم إخلاؤهم وتقديم المساعدات الطبية والإدارية لهم فور وصولهم إلى قاعدة البحر الأحمر البحرية.​