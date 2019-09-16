محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
دعا محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، لضرورة اهتمام الصحافة العربية بملف الحريات بإعتباره أهم الملفات في الوقت الحالي.
وأضاف خلال كلمته بلقاء وفد نادي دبي للصحافة بنقابة الصحفيين اليوم، أن الملف أصبح ذا أهمية قصوى ولابد من إعطائه الأولوية في الفترة المقبلة وكذلك في الموضوعات التي تفوز بجائزة دبي للصحافة.
وقال أيمن عبد المجيد عضو مجلس النقابة إنه من الضروري تنمية الإعلام من أجل تنمية المجتمع، لأن متغيرات الصحافة وإعداد الصحفي وتثقيفه أمر هام.
وتساءل عبد المجيد خلال لقاء وفد نادي دبي للصحافة بنقابة الصحفيين اليوم : هل دور الإعلام بناء الرأي العام أم إشباع رغبات الرأي العام، لأن ما تقوم عليه الصحافة الشير والترافيك بشكل أهم من الموضوعية، مشددا على أن الإعلام العربي يسقط في فخاخ المصطلح.
ودعا هشام يونس أمين صندوق النقابة لمناقشة البعد الاقتصادي في صناعة الصحافة، مؤكدا أن كل مدخلات الصحافة تأتي من الخارج ولا يوجد صناعة داخلية لها، ولا يوجد استثمار عربي في هذا المجال، فيما طالب بجائزة متخصصة للصحفيين الفلسطينيين لتعرضهم للقتل والخطر دائما.
كانت هذه تفاصيل خبر أعضاء بـ"الصحفيين" يدعون للاهتمام بملفات الحريات ودعم صناعة الصحافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.