برلماني: حل إشكاليات المرافق بالمناطق الصناعية رسالة دعم للاستثمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التغلب على الإشكاليات التي تواجه المستثمرين في مصر، وتحقيق تطلعاتهم ومطالبهم خاصة فيما يتعلق بمنظومة المرافق وما يصاحبها من تداعيات، رسالة صادقة من حكومة المهندس مصطفي مدبولي، نحو دعم البيئة الاستثمارية والصناعية ومساندتها من أجل جذب المستثمرين والمشاركة الفعالة في بناء الدولة المصرية وتوفير فرص العمل ومواجهة البطالة.

جاء ذلك في تعقيبه على ما دار من مناقشات باجتماع رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، مع وزراء التنمية المحلية والاستثمار والصناعة؛ لمتابعة نتائج الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة لمحافظة المنيا الأسبوع الماضي، خاصة فيما يتعلق بموقف توصيل المرافق للمناطق الصناعية والمناطق الحرة، في ظل وضع ملف الصناعة كأحد الملفات المهمة على أجندة الحكومة في هذه المرحلة.

وأضاف غلاب بأنه خلال هذه الزيارة تحدث بشكل واضح عن هذه المشكلات، ما وعد بشأنها رئيس الوزراء بحلها والتغلب عليها، ونري استجابة سريعة باجتماع حكومي بشأنها، مما يؤكد إيجابية الزيارات الميدانية التي تتم من قبل الحكومة، وصدقها نحو ملف الصناعة والاستثمار والتغلب علي إشكالياته ودعم المستثمرين.