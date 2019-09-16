ياسر رزق: ضعف المستوى الصحفي سبب تراجع المهنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
قال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، إنه من الضروري توحيد المصطلحات، وهو أمر يرجع للجنة التدريب، مؤكدا أنه لا يجوز صناعة ورق الصحف في دول ذات درجة حرارة مرتفعة، مؤكدا أن ضعف المستوى الصحفي هو السبب الرئيسي وراء تراجع مهنة الصحافة، داعيا للاهتمام ببرامج التدريب.
ودعا رزق الوفد الإمارات، خلال لقاء وفد نادي دبي للصحافة بنقابة الصحفيين اليوم، لزيارة غرفة الأخبار المدمجة لدار أخبار اليوم.
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