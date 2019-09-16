جناح مصر بمعرض Leisure السياحي بروسيا يحصل على جائزة المشاركة المميزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
اختتمت فعاليات الدورة ال25 لمعرض Leisure – Otdykh السياحي بالعاصمة الروسية موسكو بمشاركة 870 عارضا من 50 دولة حول العالم، وزار المعرض حوالي 17 ألف زائر.
وحسب بيان، اليوم الاثنين، حصل الجناح المصري على جائزة المشاركة المميزة في المعرض، وقام بتسلمها محمد عبد الغني ممثل الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالمعرض.
وكان السفير إيهاب نصر سفير مصر في موسكو افتتح الجناح المصري بمشاركة وفد من الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.
وتم تزويد الجناح المصري المشارك بالمعرض بتقنيات تكنولوجية حديثة؛ حيث أصبح الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة هو السمة الأساسية للأجنحة المصرية المشاركة بالمعارض الدولية المختلفة منذ نوفمبر ٢٠١٨؛ تم وضع شاشات تعرض مواد ترويجية عن كل مدينة سياحية على حدة Branding By Destination مثل مرسى علم، شرم الشيخ، الغردقة، سيوة، الأقصر، أسوان؛ وذلك لإلقاء الضوء على المدن السياحية المصرية المختلفة.
كما تم الاستعانة بشاشات تفاعلية "Interactive Screen" تحتوي علي صور ومعلومات عن هذه المقاصد السياحية باللغة الروسية، بالإضافة الي استخدام نظارات ثلاثية الأبعاد تستخدم تقنيات الواقع الافتراضي" virtual reality " تحتوي على صور للمقاصد السياحية المصرية المختلفة مثل البحر الأحمر والأهرامات وشرم الشيخ والغردقة.
وتم وضع لوحة إعلانية للمتحف المصري GEM 2020 في واجهة الجناح المصري المشارك بالمعرض.
وحظى الجناح المصري بإعجاب زائري المعرض الذين توافدوا بأعداد كبيرة للاستمتاع بالأنشطة التفاعلية بالجناح وبموسيقى الهارب.
جدير بالذكر أن معرض Leisure – Otdykh السياحي الدولي يقام سنويا في العاصمة الروسية موسكو، ويشارك فيه العديد من القائمين على صناعة السياحة والسفر من منظمي الرحلات ووكلاء السفر والسياحة ومؤسسات الطيران من مختلف دول العالم بالإضافة إلى الإعلاميين المتخصصين في الشأن السياحي من مختلف الدول.
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