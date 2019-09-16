مصر | تأجيل محاكمة 16 متهما في قضية جبهة النصرة لـ 27 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 16 متهما في قضية جبهة النصرة لـ 27 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محاكمة جنايات القاهرة، وأمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة اليوم، بمجمع محاكم طرة، جلسة محاكمة 16 مُتهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم جبهة النصرة" لجلسة 27 أكتوبر المقبل، لورود تقرير لجنة الأزهر.

وخلال الجلسة المنعقدة اليوم، سألت المحكمة هيئة الدفاع، عن إراداتها في سؤال اللجنة المشكلة من النيابة العامة من التفتيش على البنوك، لترد هيئة الدفاع، وتجيب بأنهم يكتفون بما ورد بالتقرير، كما قرر الدفاع التنازل عن طلبهم بإحضار دفتر قسم الهرم.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وبعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد‪.‬

وكانت قد كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة، عن أن المتهم الأول قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد والتي تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر‪.