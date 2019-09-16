أخبار مصر | دورة تدريبية مجانية حول البحث العلمي الطبي بمعهد "معتمد"

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ينظم المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" التابع لاتحاد الأطباء العرب، دورة تدريبية مجانية للأطباء وطلبة كليات الطب وطب الأسنان حول "البحث العلمي الطبي" وذلك بمقر المعهد بدار الحكمة.

الدورة تحت إشراف سحر ياسين ابراهيم، أستاذة الصحة العامة والطب الحيوي والإحصاء بكلية الطب، جامعة القاهرة.

وتعقد الدورة على مدار يومي الأربعاء والخميس 18-19 سبتمبر وتتناول عدد من الموضوعات، أبرزها: (تحديد المشكلة والهدف، نوع الدراسة، تحديد عينة الدراسة وحجمها، تحديد مصادر البيانات، وأدوات جمع البيانات، وإجراءات جمع البيانات، التحليل الإحصائي للبيانات، مقاييس التشتت، اختبارات المقارنة، ومقارنة النتائج).

يذكر أن المعهد العربى "معتمد" ينظم مؤتمر علمى مجانى بمناسبة اليوم العالمى لسلامة المرضى يوم الثلاثاء 17 سبتمبر، ومن المقرر أن يحضر المؤتمر الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة الصحة العالمية والمعهد العربى "معتمد" والمركز العربى للتوعية الصحية والرابطة المصرية لسلامة المرضى وعدد من رموز ورواد سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية ومكافحة العدوى.

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ويلقى المؤتمر، الضوء على تعزيز ثقافة سلامة المرضى وبناء القدرات القيادية بالاضافة الى وسائل تمكين المرضى فى هذا المجال وتفعيل مبادرات مكافحة العدوى والجراحة الامنة وتفعيل جودة الرعاية الصحية، كما يتضمن المؤتمر ورشة عمل حول "السلامة الدوائية" لتفعيل التحدي العالمي الثالث لسلامة المرضى، وتعزيز الوعي حول أهداف سلامة المرضى.

الأربعاء الماضي، انطلقت أولى فعاليات المؤتمر العلمي الخامس، في إصلاح تشوهات وإطالة العظام، بتنظيم من المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد"، الذي يتبع اتحاد الأطباء العرب، بالتعاون مع الرابطة العربية لإصلاح تشوهات وإطالة العظام.

المؤتمر شارك به عدد من الجامعات والهيئات المصرية والعربية والأجنبية، حيث تضمنت فعاليات المؤتمر ورشة عمل بالمعمل التشريحي، تحت إشراف فريق أمريكي مصري، ومحاضرات لرواد جراحة العظام في العالم.