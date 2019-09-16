أخبار مصر | وزير الإنتاج الحربي يستقبل سفير ألمانيا لبحث التعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإنتاج الحربي يستقبل سفير ألمانيا لبحث التعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتم الترحيب بالسفير وتهنئته بتوليه منصب سفير ألمانيا بالقاهرة، وتم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين، وتم بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون فى مجالات متعددة مثل (إنتاج البوابات الأمنية وأجهزة الكشف على الحقائب، التعاون في مجال تدوير المخلفات، التعاون في مجال التشييد والبناء، تجهيز سيارات الإطفاء والإنقاذ وسيارات الإسعاف... وغيرها).
وتم الإشارة إلى لقاء وزير الدولة للإنتاج الحربي بالعديد من الشركات الألمانية في مدينة ميونيخ في يوليو 2018، والتي تفقّد خلالها خطوط الإنتاج لبعض هذه الشركات للتعرف على أحدث التكنولوجيات المستخدمة في التصنيع على أرض الواقع، وكذا زيارته لألمانيا في يناير 2019 ضمن وفد وزاري للقاء المسئولين والشركات الألمانية العاملة في مجال إدارة منظومة المخلفات، بهدف الاستفادة من التجربة الألمانية في تطوير منظومة إدارة المخلفات ونقلها إلى مصر، بالإضافة إلى إستقبال وكيل وزارة الدفاع الألمانية للشئون البرلمانية السيد THOMAS SILBERHORN ووفد مرافق من أعضاء بالبرلمان ووزارة الدفاع الألمانيين في شهر مارس الماضي لبحث موضوعات التعاون المشترك الحالية والمستقبلية.
من ناحيته أشار جان نون، السفير الألماني بالقاهرة، إلى أن هذا اللقاء يعد الأول له مع مسئول مصرى بالحكومة فور إعتماد أوراقه وقد أثنى "جان نون" على خبرة وإمكانيات شركات الإنتاج الحربي المصرية.
كما أشاد بحالة الاستقرار الذي تشهده مصر حاليًا نتيجة للجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب وتحسين الحالة الأمنية، مؤكدًا على أن العلاقات بين الجانبين تشهد تطورًا إيجابيًا ورغبة في إقامة شراكات صناعية في مختلف المجالات، خاصةً في ظل إهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للإستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية وزيادة أنشطتها في مصر وذلك من خلال إصدار قانون الإستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وقوانين التجارة والصناعة التي تسهل من إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى إقامة المناطق الحرة واللوجستية والاقتصادية، وتطوير البنية التحتية بتنفيذ وتطوير شبكة طرق ممتدة تربط الدولة ببعضها البعض وإنشاء العديد من الكباري العلوية والأنفاق، والسعي إلى الإعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وأخذ خطوات هامة نحو التحول إلى المجتمع الرقمي.
وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على أهمية تبادل الزيارات بين وفود فنية من الشركات الألمانية وشركات الإنتاج الحربي المخطط التعاون معها في المجالات المقترحة وبما يمهد الطريق لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التعاون لصالح كلا الطرفين.