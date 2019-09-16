أخبار مصر | وزير الإنتاج الحربي يستقبل سفير ألمانيا لبحث التعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإنتاج الحربي يستقبل سفير ألمانيا لبحث التعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، سيربل جان نون، سفير ألمانيا الجديد بالقاهرة، بمقر ديوان عام الوزارة؛ لبحث أوجه تعزيز موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين.

وتم الترحيب بالسفير وتهنئته بتوليه منصب سفير ألمانيا بالقاهرة، وتم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين، وتم بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون فى مجالات متعددة مثل (إنتاج البوابات الأمنية وأجهزة الكشف على الحقائب، التعاون في مجال تدوير المخلفات، التعاون في مجال التشييد والبناء، تجهيز سيارات الإطفاء والإنقاذ وسيارات الإسعاف... وغيرها).

كما تم استعراض آخر المستجدات التي تمت فى مجالات التعاون القائمة بين الإنتاج الحربي والجانب الألماني والتي من ضمنها (الشراكة مع شركة "بومبارديه" لتصنيع قاطرات السكك الحديد، التعاون مع شركة "KSB" في مجال تشغيل آبار المياه بالطاقة الشمسية، التعاون مع شركة "yetter stone" لإنشاء شركة لتصنيع بديل الرخام،.. وغيرها من موضوعات التعاون المشترك). وتم الإشارة إلى لقاء وزير الدولة للإنتاج الحربي بالعديد من الشركات الألمانية في مدينة ميونيخ في يوليو 2018، والتي تفقّد خلالها خطوط الإنتاج لبعض هذه الشركات للتعرف على أحدث التكنولوجيات المستخدمة في التصنيع على أرض الواقع، وكذا زيارته لألمانيا في يناير 2019 ضمن وفد وزاري للقاء المسئولين والشركات الألمانية العاملة في مجال إدارة منظومة المخلفات، بهدف الاستفادة من التجربة الألمانية في تطوير منظومة إدارة المخلفات ونقلها إلى مصر، بالإضافة إلى إستقبال وكيل وزارة الدفاع الألمانية للشئون البرلمانية السيد THOMAS SILBERHORN ووفد مرافق من أعضاء بالبرلمان ووزارة الدفاع الألمانيين في شهر مارس الماضي لبحث موضوعات التعاون المشترك الحالية والمستقبلية. Advertisements من ناحيته أشار جان نون، السفير الألماني بالقاهرة، إلى أن هذا اللقاء يعد الأول له مع مسئول مصرى بالحكومة فور إعتماد أوراقه وقد أثنى "جان نون" على خبرة وإمكانيات شركات الإنتاج الحربي المصرية.