أخبار مصر | الفريق محمد فريد يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "طارق 50"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفريق محمد فريد يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "طارق 50" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود "طارق 50" الذي تنفذه إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية، والذى يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

تضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة التكتيكية للمشروع والإجراءات المنفذة أثناء رفع درجات الاستعداد القتالي ومرحلة التحضير والتنظيم للمعركة، ثم التحرك والفتح على خطوط الفتح المختلفة واقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو لتدمير الدفاعات المعادية وتحقيق المهام المخططة فى التوقيتات المحددة.

ظهر خلال المرحلة مدي الدقة في التعامل مع الأهداف المعادية وإصابتها من الثبات والحركة، وما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات قتالية عالية مكنتها من تنفيذ المهام المخططة والطارئة باستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات باستخدام أنظمة "المايلز ".

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كما التقى الفريق محمد فريد بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن أمن مصر واستقرارها، ونقل للمقاتلين تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لدورهم البطولي فى حماية مقدرات الوطن.

وأدار الفريق محمد فريد حوارًا مع المقاتلين استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم فى مختلف المجالات، كما أكد على ضرورة الوعى الكامل لتفهم كافة القضايا المطروحة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.

حضر المرحلة واللقاء عدد من قادة وضباط القوات المسلحة.