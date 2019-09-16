شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الإسلامية» يطلق قوافل لـ7 محافظات للتوعية بالمسؤولية الأسرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق مجمع البحوث الإسلامية، قوافل التوعية الأسبوعية إلى محافظات بني سويف وأسيوط والأقصر وجنوب سيناء ودمياط والقاهرة والإسكندرية، ضمن جهود المجمع التوعوية التي تستهدف جميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الطيب ،شيخ الأزهر، بتكثيف الجهود التوعوية وانتشار الوعاظ بين الناس في مختلف أماكن تواجدهم.

Advertisements

وقال الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن برنامج عمل القوافل يستهدف التركيز على المسؤولية الأسرية تزامنا مع بداية العام الدراسي، من خلال حسن الرعاية لهم، والمسئولية التامة في الإنفاق، والتربية، والتأديب، والتوجيه، والمراقبة، والتعليم.

وأضاف عيّاد أن اللقاءات والندوات التي يعقدها أعضاء القوافل تركز على التحفيز على طلب العلم والتفوق العلمي في جميع المجالات والتخصصات المختلفة التي يحتاج إليها المجتمع، من خلال بيان أهميته في بناء الدول والأوطان.

وأوضح الأمين العام أن الدولة تحتاج إلى بناء جيل جديد لديه وعي بكل ما يدور حوله، وعلى درجة عالية من الثقافة والمعرفة التي تحصنهم فكريًا من الأفكار المتطرفة والمفاهيم المغلوطة والشبهات التي تروج لها الجماعات الإرهابية.