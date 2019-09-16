شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي للسفراء الجدد: حريصون على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولكم في كل المجالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسلم اليوم أوراق اعتماد عشرة سفراء أجانب جدد. وأضاف راضي أن الرئيس رحب بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكدا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة. والسفراء الجدد هم : إيفهين ميكيتينكو – سفير جمهورية أوكرانيا. وينفريد ني أوكاي هاموند – سفير جمهورية غانا. تيموتي إيزوان – سفير جمهورية كوت ديفوار. Advertisements لياو ليتشيانج – سفير جمهورية الصين الشعبية. سيريل جان نون - سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية. ميكو هالياس - سفير جمهورية إستونيا. لينا ناتاشا ليند - سفيرة مملكة النرويج. صديق سباهيتش - سفير جمهورية البوسنة والهرسك. نيكولاوس جاريليديس - سفير جمهورية اليونان. دومينيك جوه كيان سويي - سفير جمهورية سنغافورة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي للسفراء الجدد: حريصون على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولكم في كل المجالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.