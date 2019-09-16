شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القناة يستقبل رئيس «سياحة النواب» والسفير الإندونيسي بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس، الإثنين، الخبير السياحي عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب. وتم خلال اللقاء مناقشة ما تم تنفيذه بالفعل من آليات التعاون بين لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وكلية السياحة والفنادق بالجامعة، إلى جانب مناقشه الرؤية المستقبلية لهذا التعاون وتطويره.

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في سياق متصل، استقبل الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس، سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة السفير حلمي فوزي. وأكد «رحمي» حلال اللقاء على حرص إدارة الجامعة على تعميق العلاقات العلمية مع إندونيسيا، مشيرًا إلى أن تدشين معهد الدراسات الأفروآسيوي يعد خطوة مهمة في سبيل دعم العلاقات حيث يعد هذا المعهد الأول من نوعه على مستوى جمهورية مصر العربية.

من جانبه، أكد السفير الإندونيسي على عمق العلاقات الحالية والتاريخية، التي تربط الشعبين المصري والإندونيسي بصفة عامة والعلاقات مع جامعة قناة السويس بصفة خاصة، والتي بدأت منذ ٢٠٠٥ وتسعى القيادة الإندونيسية إلى زيادتها ودعمها.

كما تم بحث الرؤية المستقبلية للتعاون العلمي والثقافي بين جامعة قناة السويس والجامعات الإندونيسية في مجالات متعددة، وتم الاتفاق على عمل يوم الثقافة الإندونيسية المصرية خلال شهر أكتوبر تقدم فيه لوحات فنية تراثية من الفولكلور الإندونيسي وأنشطة رياضية مشتركة.