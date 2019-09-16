شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: نجحنا في حل مشكلة 5000 عامل بـ«مطاحن مصر العليا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، وإدارة شركة مطاحن مصر العليا، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، واللجنة النقابية بالشركة، في حل مشكلة 5 آلاف عامل بالشركة، وذلك بتقريب وجهات النظر بين طرفي العملية الإنتاجية، وترتيب مطالب العاملين من حيث الأولويات في ضوء المركز المالي للشركة، وبما يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه تم عقد اجتماعين بديوان عام الوزارة، ومديرية القوى العاملة بسوهاج بين ممثلي الشركة، والنقابة العامة، واللجان النقابية بالشركة، لتبادل وجهات النظر ومناقشة مطلب العاملين، وبما يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، حيث تم الاتفاق على زيادة بدل طبيعة العمل للعاملين بالوحدات الإنتاجية لتصبح 25%، والعاملين الإداريين 15%.

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وأوضح «سعفان» أنه تم الاتفاق -أيضا- على منح مكافأة تعادل خمسة عشر يوما كل ثلاثة أشهر للعاملين بالشركة على أن يبدأ التنفيذ بعد تصفية المركز المالي للمطاحن في 30 سبتمبر الجاري، وتعديل مصروفات بدل السفر وزيادتها بنسبة 25% لجميع الفئات من أول أكتوبر المقبل.

وتقرر تشكيل لجنة من كافة الأطراف لتعديل بعض بنود اللائحة الداخلية للشركة على أن يتم الانتهاء من عملها قبل 31 ديسمبر 2019، وتفعيل مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فيما يتعلق بالإجازات والراحات والعطلات الرسمية.

وفي ختام الاجتماع، تم تقديم طلب من جانب اللجان النقابية للتنازل عن طلب المفاوضة الجماعية المقدم إلى الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة. وقدم الوزير الشكر لطرفي العملية الإنتاجية، على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول على هذا الاتفاق بما يحقق التوازن واستقرار علاقات العمل.