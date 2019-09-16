شكرا لقرائتكم خبر عن بسام راضي: السيسي يشهد حلف اليمين لرئيس مجلس الدولة والنائب العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، الاثنين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد، اليوم، أداء حلف اليمين لكلٍ من المستشار محمد محمود فرج حسام الدين، رئيسًا لمجلس الدولة، والمستشار حمادة السيد محمد عبدالفتاح الصاوي نائبًا عامًا.

وأضاف «متحدث الرئاسة»: «الرئيس اجتمع عقب حلف اليمين مع الرئيس الجديد لمجلس الدولة والنائب العام الجديد، حيث تمنى الرئيس لهما التوفيق في أداء مسؤولياتهما، مؤكدًا الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، مع أهمية العمل المتواصل لتمكين المواطنين من حقوقهم وضمان حرياتهم وفقًا للدستور والقانون».

وتابع: «منح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكلٍ من المستشار أحمد عبدالعزيز إبراهيم أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار نبيل أحمد توفيق صادق، النائب العام السابق، حيث أعرب الرئيس عن خالص التقدير لجهودهما الكبيرة وتفانيهما في إنفاذ القانون وحماية العدالة والحفاظ على حقوق المجتمع والمواطنين، ليكونا مثالاً في إعلاء المصلحة الوطنية».