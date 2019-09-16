شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة وزير التخطيط لمستشفى «الناس الخيري» للأطفال بشبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الإثنين، مستشفى «الناس الخيري» للأطفال بشبرا الخيمة، وذلك برفقة علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، والنائبة أنيسة حسونة الرئيس التنفيذي للمستشفى.

وأشارت «السعيد» إلى اهتمام الوزارة بالمشروعات المعنية بخدمة المواطنين في المقام الأول وخاصة التى تقدم خدمات صحية وتعليمية، مؤكدة استعداد الوزارة بتوفير الدعم اللازم لاحتياجات المستشفى حرصًا على تقديم الخدمة الصحية اللائقة لأطفال مصر، موضحة أن هذا يعد المحور الرئيس القائمة عليه مبادرة «حياة كريمة» التي دعا إليها رئيس الجمهورية.

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وقالت إن «مبادرة حياة كريمة هي مبادرة وطنية على مستوى الدولة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار من التنسيق المشترك وتوحيد الجهود بين مؤسسات وأجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني»، مشيرة إلى أن «الدولة رصدت لمشروع حياة كريمة مخصصات بلغت حوالي ٦.٣ مليار جنيه يتم توفيرها من موارد الدولة وذلك بهدف تقديم خدمات تسهم في تحسين مستوي معيشة المواطنين».

وأشادت وزيرة التخطيط بنظام العمل بالمستشفى وما تضمنته من أجهزة متطورة بما يجعلها تنافس وتفوق المستشفيات الدولية، مؤكدة أن المستشفى يعد نموذجا مشرفا للشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة في خدمة المواطن، وذلك في إطار تحقيق الأهداف التي تسعي الدولة لتنفيذها وفي إطار رؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أن مستشفى الناس الخيري للأطفال بشبرا الخيمة هو أكبر مستشفى للأطفال على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تبلغ طاقته الاستيعابية حوالي ٦٠٠ سرير، وتبدأ المرحلة الأولى التي يتم افتتاحها خلال أكتوبر 2019 بـ ١١٠ أسرة، كما يضم المستشفى 10 غرف للعمليات، و140 وحدة رعاية مركزة و4 وحدات للقسطرة القلبية و48 عيادة خارجية.