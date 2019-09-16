شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة الشروق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الشروق، رافقه خلالها المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، ومسؤولو جهاز المدينة.

وبدأ «ممدوح» جولته التفقدية بالمرور على أعمال تطوير وتوسعة ورفع كفاءة المحور الشرقي بالمدينة، موجها بدفع وتكثيف العمل بالقطاع الشمالي بالطريق، ومشيداً بما تم تنفيذه بمراحل المحور الرابط بين القطاع الشمالي والجنوبي للمدينة، ومؤكدا أن الانتهاء من المحور يأتي من ضمن الأولويات خلال الفترة الحالية، نظراً لأهميته وارتفاع الكثافات المرورية بالطريق.

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واستكمل نائب رئيس الهيئة جولته بتفقد مشروعات الإسكان المختلفة بالمدينة، حيث تفقد عدداً من العمارات الجاري تنفيذها بمشروع «سكن مصر»، كما تفقد مشروع «JANNA» للإسكان الفاخر بالمدينة، وقام بالمرور على أعمال تشطيبات عينات إحدى الوحدات السكنية، وأعمال تنسيق الموقع والعنصر المائي، ومنطقة الخدمات، موجهاً بضرورة فصل موقع العمل بالمرحلة الأولى عن المرحلة الثانية، لتمكين الحاجزين من تسلم الوحدات المخصصة لهم في أسرع وقت.

كما تفقد مشروع دار مصر (المرحلة الثانية) للإسكان المتوسط، وأشاد بأعمال «اللاند سكيب» المنفذة بالمشروع، وتفقد مبنى رياض الأطفال بمدرسة النيل، وأبدى رضاءه عن مستوى التشطيبات والتجهيزات بالمبنى، وكذلك تفقد منافذ الخير للسلع الغذائية، ومشروع «أطفال وطن»، موجهاً بسرعة الافتتاح نظراً لجاهزيتها للتشغيل في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، أوضح المهندس عبدالرؤوف الغيطي أنه تم الانتهاء من تنفيذ المنافذ وإجراء القرعة بين المتقدمين، حيث سيتم افتتاح المنافذ خلال الأسبوع الجارى لخدمة سكان مدينة الشروق، وكذا جاهزية مشروع «أطفال وطن» للتشغيل والافتتاح في أقرب وقت ممكن، عقب وضع الشروط والضوابط التي تضمن حسن تقديم الخدمة للمواطنين، ليكون متنفساً للأسرة بالمدينة لما يشمله من (منطقة ألعاب أطفال- منطقة ألعاب رياضية - مكتبة - كافيتريا).

وفى ختام جولته، أشاد «ممدوح» بالجهود المبذولة في تنفيذ المشروعات بالمدينة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة لإزالة أي عقبات تواجه تنفيذ تلك المشروعات، وتقديم الدعم اللازم لتحقيق التنمية المستهدفة بالمدن الجديدة، وكذا تحقيق الهدف من إقامة مدن عمرانية نموذجية تضم الخدمات كافة.

المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة الشروق

المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة الشروق

المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة الشروق

المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة الشروق