شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في الإسكندرية.. تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام لـ200 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اعتمد تنسيق المرحلة الرابعة للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بحد أدنى ٢٠٠ درجة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الإسكندرية.

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وأضاف «الديب»، في تصريحات صحفية، الاثنين، أن المرحلة الأولى كان قد حددت الحد الأدنى للقبول بـ٢١٥ درجة، والثانية بـ٢١٠ درجات والثالثة بـ٢٠٥ درجات وذلك بناء على مذكرة تم رفعها بوجود أماكن شاغرة في التعليم العام.

وأوضح أن النزول بتنسيق القبول في المرحلة الرابعة إلى ٢٠٠ درجة نظراً لاكتشاف وجود نحو 2000 مكان شاغر في الثانوى العام في 4 إدارات تعليمية في الإسكندرية هي إدارات وسط والجمرك وغرب وبرج العرب.

وكشف عن أنه تبين للمديرية أن حوالى 5 آلاف طالب وطالبة من الأوائل الحاصلين على مجموع يتراوح ما بين 215 وحتى 280 درجة عزفوا عن الالتحاق بالتعليم العام وفضلوا التعليم الفنى نظرا لسهولة حصولهم على وظائف فور التخرج من المدرسة مباشرة الأمر الذي دفعهم إلى تفضيل التعليم الفنى عن العام. يذكر أن أعداد الناجحين في امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغت ٦٧٦٤٦ طالبًا.