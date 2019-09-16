متحدث الرئاسة: السيسى يتسلم أوراق اعتماد 10 سفراء أجانب جدد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، أوراق اعتماد عشرة سفراء أجانب جدد. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. Advertisements ورحب الرئيس بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق فى مهامهم بالقاهرة، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم فى المجالات كافة.

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