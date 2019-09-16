5 معلومات كشفتها التحقيقات مع أخطر تشكيل عصابى دولى لتهريب الشباب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت قوات الأمن القبض على عناصر تشكيل عصابى بمنطقة النزهة بالقاهرة، تخصص فى تسفير الشباب للخارج بتأشيرات مزورة، وبحوزتهم "933 تأشيرة سفر خالية البيانات منسوب صدورها للدولة العربية مزورة بالكامل، وجهاز"لاب توب"، و8 هاتف محمول، ومبالغ مالية "30296 جنيها مصريا، و2068 عملات أجنبية مختلفة". ويقدم ”الخليج 365” أبرز المعلومات عن التشكيل العصابى الأبرز فى تهجير الشباب.. 1-المتهمون يزورون المستندات لتسفير الشباب لبعض الدول العربية. Advertisements 2- المتهمون يجبرون الشباب على السباحة من الدول العربية لبعض الدول الأوروبية القريبة منها لدخولها بطريقة غير شرعية. 3- التحقيقات تكشف دخول التأشيرات المضروبة داخل حقائب سفر بداخلها بضائع تجارية عبر ميناء القاهرة الجوى. 4- التشكيل يضم متهمين داخل مصر وأخرين بدول خارجية. 5-قوات الأمن أجهضت رحلة سفر شبابية تضم نحو ألف شخص بتأشيرات مزورة.

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