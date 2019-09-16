رئيس الوزراء يتفقد مصنع مياه غازية بالمنطقة الحرة ويلتقط صورة تذكارية مع العمال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أحد مصانع المياه الغازية بالمنطقة الحرة بمدينة نصر. واستمع رئيس الوزراء لشرح حول عمل المصنع وانتاجه، والتقط صورة تذكارية مع العاملين بالمصنع. Advertisements يأتى ذلك فى إطار الجولة التفقدية التى يقوم بها رئيس الوزراء حاليا للمنطقة الحرة بمدينة نصر.

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