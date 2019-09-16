أخبار مصر

الأنبا لوقا يزور رئيس أساقفة الكاثوليك الجديد بمارسيليا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا لوقا يزور رئيس أساقفة الكاثوليك الجديد بمارسيليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الأنبا لوقا، أسقف الكنيسة القبطية بجنوب فرنسا والقطاع الفرنسي من سويسرا أمس الأحد، رئيس أساقفة مارسيليا الجديد بجنوب فرنسا للكنيسة الكاثوليكية  المطران جان مارك

 

وتبادل الأنبا لوقا ورئيس الأساقفة خلال اللقاء الهدايا التذكارية.

 

Advertisements

من جانبه أعرب رئيس الأساقفة الجديد  ترحيبه بزيارة قداسة البابا تواضروس المقبلة لجنوب فرنسا، متطلعًا إلى مزيد من التعاون بين الكنيستين.

 وسبق لرئيس الأساقفة الخدمة في مصر ولها مكانة كبيرة في قلبه، على حد قوله.

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأنبا لوقا يزور رئيس أساقفة الكاثوليك الجديد بمارسيليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا