الأنبا لوقا يزور رئيس أساقفة الكاثوليك الجديد بمارسيليا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الأنبا لوقا، أسقف الكنيسة القبطية بجنوب فرنسا والقطاع الفرنسي من سويسرا أمس الأحد، رئيس أساقفة مارسيليا الجديد بجنوب فرنسا للكنيسة الكاثوليكية المطران جان مارك
وتبادل الأنبا لوقا ورئيس الأساقفة خلال اللقاء الهدايا التذكارية.
من جانبه أعرب رئيس الأساقفة الجديد ترحيبه بزيارة قداسة البابا تواضروس المقبلة لجنوب فرنسا، متطلعًا إلى مزيد من التعاون بين الكنيستين.
وسبق لرئيس الأساقفة الخدمة في مصر ولها مكانة كبيرة في قلبه، على حد قوله.
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