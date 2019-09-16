نائب بطريرك الكاثوليك يجتمع بكهنة الإسكندرية وينتخب وكلاء جدد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الأنبا باخوم النائب البطريركى لشؤون الايبارشية البطريركية أمس الإثنين، بمجمع الآباء الكهنة بالإسكندرية أثناء زيارته الرعوية الأولى بالأسكندرية.
وفى اللقاء تم انتخاب الأب يوحنا جورج والأب فرنسيس وحيد مع القمص الأب أنطونيوس غطاس وكيل عام البطريركية بالاسكندرية لتمثيل المجمع بمجلس الشوري للكهنة وتم تحديد بعض المسؤوليات مثل لجنة الدعوات للأب بولس عطية ويشاركه الأب ميشيل شفيق، ولجنة العائلة يرأسها الأب يوحنا جورج، ولجنة الشباب يرأسها الأب فرنسيس وحيد، وللعلاقات العامة الأب بيشوى عبد المسيح ولجنة التربية والتعليم المسيحى للأب يوسف محارب.
بدأ الاجتماع بتأمل عن رسالة البابا فرنسيس للكهنة بمناسبة مرور 150 عاما على انتقال القديس خورى أرس، وترحاب من القمص انطونيوس غطاس بالحضور الكريم من الآباء الكهنة.
وشكر خاص للآباء الرهبان الفرنسيسكان والعازريين عن خدمتهم بالايبارشية.
تناول الاجتماع العديد من الموضوعات والقرارات الأخرى الخاصة بالزيارات الرعوية المقبلة واختتم اللقاء بالصلاة.
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