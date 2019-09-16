شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تخصص 13 مليون جنيه إسترليني لتشجيع الاستثمار في مصر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالدكتور اندرو موريسون، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووزير شؤون التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، خلال زيارته لمصر، بحضور السير جيفرى أدامز، سفير بريطانيا لدى القاهرة، والسفير رضا بيبرس، المشرف على القطاع الأوروبى بالوزارة.

وبحث الجانبان، زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر في ظل كونها أكبر الدول المستثمرة في مصر، والتي وصلت إلى 47.4 مليار دولار في ظل وجود 1816 شركة بريطانية تعمل في مصر، وناقش الجانبان التعاون في تمويل المشروعات التنموية خاصة في الاستثمار في رأس المال البشرى من خلال برامج التعليم ومبادرات الرعاية الصحية، إضافة إلى التعاون المستقبلي مع بريطانيا في قطاع النقل، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر.

وأكدت الوزيرة، أهمية زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر لتشمل مجالات متنوعة، مثل التعليم والتدريب المهني والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال والنقل، مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل.

Advertisements

وتطرق الاجتماع، إلى استعدادات بريطانيا لاستضافة مؤتمر الاستثمار في أفريقيا يناير 2020، والتعاون مع مصر في ظل رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاتحاد الأفريقى، وفى هذا الإطار، دعت «نصر»، الوزير البريطانى إلى المشاركة في مؤتمر أفريقيا 2019 والذى يعقد تحت رعاية الرئيس السيسى، في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر 2019.

الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار تستقبل الدكتور اندرو موريسون وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووزير شؤون التنمية الدولية بالمملكة المتحدة

الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار تستقبل الدكتور اندرو موريسون وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووزير شؤون التنمية الدولية بالمملكة المتحدة

وخلال الاجتماع، أكد وزير شؤون التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، أن بريطانيا ستقوم بدعم مصر بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني من خلال البنك الدولي، وهو ما يعد توسعًا وتمديدًا لمدة أربعة سنوات لبرنامج المساعدة الفنية البالغ قيمته 15 مليون جنيه إسترليني، وسيعزز هذا من الفرص الاقتصادية وسيشجع الاستثمار في مصر، فضلًا عن أن البرنامج يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

فيما قال الدكتور أندرو موريسون، إن «مصر دولة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمملكة المتحدة، ويسرني أن أعلن عن تمديد برنامجنا الممتاز مع البنك الدولي، وفي ظل الشراكة طويلة الأمد بين البلدين، فإن هذا التمديد يعكس التزامنا في دعم مصر من خلال تطبيق الإصلاحات الناجحة وبناء اقتصاد قوي».

وأكد السير جيفري آدامز، سفير بريطانيا لدى القاهرة، أن التعاون مع مصر في ازدياد مستمر، وسيجدد هذا البرنامج تعهد بريطانيا بالاستثمار في مستقبل مصر لدعم أولويات التنمية.