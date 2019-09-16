شكرا لقرائتكم خبر عن الجزار يقرر تعيين محمد سامي رئيسًا لـ«الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء‎» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاثنين، قراراً وزارياً بتعيين المهندس محمد سامي سعد، رئيساً غير متفرغ لمجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، خلفاً للمهندس حسن عبد العزيز.​

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