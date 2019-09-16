شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي «طارق 50» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود «طارق 50»، الذي تنفذه إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية، والذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، حسبما ذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة التكتيكية للمشروع والإجراءات المنفذة أثناء رفع درجات الإستعداد القتالى ومرحلة التحضير والتنظيم للمعركة، ثم التحرك والفتح على خطوط الفتح المختلفة واقتحام الحد الأمامى لدفاعات العدو لتدمير الدفاعات المعادية وتحقيق المهام المخططة في التوقيتات المحددة.

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ظهر خلال المرحلة مدى الدقة في التعامل مع الأهداف المعادية وإصابتها من الثبات والحركة، وما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات قتالية عالية مكنتها من تنفيذ المهام المخططة والطارئة بإستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات باستخدام أنظمة «المايلز».

كما التقى الفريق محمد فريد بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية بقاعدة محمد نجيب العسكرية. بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن أمن مصر وإستقرارها، ونقل للمقاتلين تحيات وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لدورهم البطولى في حماية مقدرات الوطن.

وأدار الفريق محمد فريد حواراً مع المقاتلين إستمع فيه لآرائهم وإستفساراتهم في مختلف المجالات، كما أكد على ضرورة الوعى الكامل لتفهم كافة القضايا المطروحة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى. حضر المرحلة واللقاء عدد من قادة وضباط القوات المسلحة.