شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «6 أكتوبر» يشُن حملة لإزالة التعديات أمام المحال التجارية والكافيهات بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، شن حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات أمام المحال التجارية والكافيهات التي استولى أصحابها على الشوارع وأرصفة المشاة، شملت مناطق سنتر الهداية وطيبة وأطلس وهميس.

وأضاف الشربيني: أسفرت الحملة عن مصادرة عدد من المعدات، وتم توجيه تنبيهات مشددة لأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بنطاق محالهم، وعدم افتراش بضاعتهم على الأرصفة أو التعدي على الشارع، وأنه في حالة تكرار تلك المخالفات، سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم التشديد على إزالة ورفع كل التندات الموجودة أمام المحال التجارية، مؤكداً استمرار حملات إزالة الإشغالات والباعة الجائلين، وأن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة لإزالة أي مخالفة أو تعدٍ، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة الأمن بالجهاز، لإعادة الانضباط وللحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

حملة لإزالة التعديات والإشغالات أمام المحال التجارية والكافيهات بمدينة 6 أكتوبر