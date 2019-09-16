شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يجري عملية جراحية في العين بفرنسا غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يجري الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، غدا الثلاثاء، عملية جراحية بالعين، في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس.

يأتي ذلك استكمالا للرحلة العلاجية التي بدأها فضيلة الإمام الأكبر في شهر يوليو الماضي، والتي شملت إجراء بعض الفحوصات الطبية، وإجراء عملية جراحية بالعين.