شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جهاز 6 أكتوبر يشُن حملة لإزالة التعديات والإشغالات أمام المحال التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات أمام المحال التجارية والكافيهات التي استولى أصحابها على الشوارع وأرصفة المشاة، شملت مناطق سنتر الهداية وطيبة وأطلس وهميس.

وأكد المهندس شريف الشربيني: أن الحمة أسفرت عن مصادرة عدد من المعدات، وتم توجيه تنبيهات مشددة لأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بنطاق محالهم، وعدم افتراش بضاعتهم على الأرصفة أو التعدي على الشارع، وأنه في حالة تكرار تلك المخالفات، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم التشديد على إزالة ورفع كل التندات الموجودة أمام المحال التجارية، مؤكداً استمرار حملات إزالة الإشغالات والباعة الجائلين، وأن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة لإزالة أية مخالفة أو تعدٍ، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة الأمن بالجهاز، لإعادة الانضباط وللحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

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جهاز 6 أكتوبر يشُن حملة لإزالة التعديات والإشغالات (1)



جهاز 6 أكتوبر يشُن حملة لإزالة التعديات والإشغالات (2)