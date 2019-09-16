شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم والبيئة يناقشان إطلاق حملة توعوية لطلاب المدارس تزامنا مع بدء الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع وزارة البيئة اجتماعًا موسعًا لمناقشة إطلاق مبادرة "نشر الوعى لدى الطلاب بأهمية نظافة المدارس والفصل من المنبع وإعادة تدوير المخلفات"، بدءًا من العام الدراسى الحالى 2019/2020 فى جميع مدارس الجمهورية ويأتى هذا فى إطار تنفيذ البرنامج الثالث الخاص بالدعم المؤسسى والمشاركة المجتمعية للمنظومة الجديدة للمخلفات البلدية الصلبة، وذلك بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

استعرضت قيادات الوزارتين خلال الاجتماع رؤية وأهداف المبادرة لإثراء ثقافة الحفاظ على البيئة في المدارس المصرية حيث ناقشا خطة إطلاق المبادرة في مدارس الجمهورية والتي تستهدف طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية وتشمل عدة محاور منها نشر ثقافة فصل المخلفات من المنبع بالمدارس فى الحاويات المخصصة لكل نوع من أنواع المخلفات والتوعيه بمفهوم إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، بالإضافة إلي إطلاق مسابقات توعوية لاختيار أفضل رسم فني لإعادة تدوير المخلفات وأخرى لأكثر مدرسة تقوم بفصل المخلفات.

كما تناول الوزيران إطلاق حملة فى آخر يوم خميس من كل شهر تستهدف إشراك الطلاب فى نظافة مدارسهم وتعزيز ثقافة المحافظة على البيئة.

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وفى نهاية الاجتماع اتفق الوزيران على عقد ورشة عمل تعريفية خلال هذا الأسبوع بوزارة البيئة لموجهى التربية الفنية ومسئولي التربية البيئية والسكانية والتى سيديرها مسئولى وزارة البيئة حول التعريف بالمبادرة وأهدافها وآليات تنفيذها من خلال التوعية بأهمية نظافة المدرسة، وتعزيز دور الطالب في المشاركة بالحفاظ على البيئة، ومدى تأثيرها الإيجابي على سلوك الطالب داخل وخارج المدرسة.

جاء ذلك في إطار التعاون المشترك بين جهات الدولة متمثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة البيئة لغرس مفاهيم وأخلاقيات وقيم الحفاظ على البيئة.

حضر الاجتماع قيادات وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني، والبيئة وممثلي البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة ووكالة التعاون الدولي الألماني (giz).