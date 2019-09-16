شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف الألمانية يزور العربية للتصنيع اليوم لبحث مجالات جديدة للتعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزور اليوم وفد من اتحاد الغرف الالمانية، الهيئة العربية للتصنيع، ويلتقي الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة، حيث يبحث الجانبان العديد من المجالات الجديدة للتعاون.

ويبحث الجانبان التعاون المشترك بين الهيئة العربية للتصنيع، واتحاد الغرف الالمانية، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمد أطر التعاون مع كافة التجارب الدولية، والسعى للاستفادة من الخبرات.