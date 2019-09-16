شكرا لقرائتكم خبر عن سعد جاويش .. صور من جنازة الدكتور الراحل تشعل فيس بوك بعد وضع عمامته بالنعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع الآلاف من طلبة العلم ومحبى العالم الراحل الدكتور سعد جاويش ، استاذ الحديث وعلومه بجامعة الازهر ، حيث أدوا صلاة الجنازة عليه ظهر أمس الأحد بالجامع الازهر، وسط بكاء طلابه ومحبيه.

وتداول الطلاب صورا من جنازة الراحل ، حيث وضعت العمامة الأزهرية مع الراحل أثناء الصلاة على الجثمان ، ما أدى إلى عاصفة من التفاعل عبر الفيس بوك ، معلقين على تلك الصور، حيث قال بعضهم : " العمامة الأزهرية تأبى تركه حتى فى الكفن "، وقال آخرون "طبت حيا وميتا مولانا العلامة المحدث معلم الأجيال الاستاذ الدكتور سعد جاويش، درس يعلمه رضى الله عنه لكل أزهري ، اعتز بعمامتك التي هي رمز منهجك ، الذي تقابل الله تعالى به وها هو يقابل الكريم العظيم بمنهج مستقيم ، رفع الله قدره ومقداره، وأمدنا بمدده اللهم آمين".

فيما نعت صفحة الجامع الأزهر الشريف الفقيد قائلة: "يودع العالم المحدث الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور سعد جاويش ، مشهد تشييع جنازته -رحمه الله- من الجامع الأزهر، عاش -رحمه الله تعالى- بين جنبات الجامع الأزهر ، وتنفس هواءه ، عاش بالجامع متعلمًا وعالمًا يعلم الناس حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فارتبط به حيًّا وميتًا.