شكرا لقرائتكم خبر عن العصار يبحث مع سفير ألمانيا فى القاهرة سبل تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، سيربل جان نون سفير ألمانيا الجديد بالقاهرة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث أوجه تعزيز موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين.

تم الترحيب بالسفير وتهنئته بتوليه منصب سفير ألمانيا بالقاهرة، وتم التأكيد علي أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية فى مختلف المجالات، والتى تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين.

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كما شهد اللقاء، بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون فى مجالات متعددة مثل (إنتاج البوابات الأمنية وأجهزة الكشف على الحقائب، التعاون في مجال تدوير المخلفات، التعاون في مجال التشييد والبناء، تجهيز سيارات الإطفاء والإنقاذ وسيارات الإسعاف... وغيرها)، كما تم استعراض آخر المستجدات التي تمت فى مجالات التعاون القائمة بين الإنتاج الحربي والجانب الألماني والتي من ضمنها (الشراكة مع شركة "بومبارديه" لتصنيع قاطرات السكك الحديد، التعاون مع شركة "KSB" في مجال تشغيل آبار المياه بالطاقة الشمسية، التعاون مع شركة ""yetter stone لإنشاء شركة لتصنيع بديل الرخام، .. وغيرها من موضوعات التعاون المشترك.

وتم الإشارة إلى لقاء وزير الدولة للإنتاج الحربي بالعديد من الشركات الألمانية في مدينة ميونيخ في يوليو 2018، والتى تفقّد خلالها خطوط الإنتاج لبعض هذه الشركات، للتعرف على أحدث التكنولوجيات المستخدمة في التصنيع على أرض الواقع، وكذا زيارته لألمانيا فى يناير 2019 ضمن وفد وزارى للقاء المسئولين والشركات الألمانية العاملة في مجال إدارة منظومة المخلفات، بهدف الاستفادة من التجربة الألمانية فى تطوير منظومة إدارة المخلفات، ونقلها إلى مصر، بالإضافة إلى استقبال وكيل وزارة الدفاع الألمانية للشئون البرلمانية THOMAS SILBERHORN ووفد مرافق من أعضاء بالبرلمان، ووزارة الدفاع الألمانيين في شهر مارس الماضى، لبحث موضوعات التعاون المشترك الحالية والمستقبلية.

من جانبه، أشار"جان نون" السفير الألمانى بالقاهرة، إلى أن هذا اللقاء يعد الأول له مع مسئول مصرى بالحكومة، فور اعتماد أوراقه، وقد أثنى "جان نون" على خبرة وإمكانيات شركات الإنتاج الحربى المصرية، معرباً عن سعادته بالتعاون المثمر، والثقة المتبادلة بين الشركات الألمانية وشركات الإنتاج الحربى، الأمر الذى يشجع الشركات الألمانية على الدخول فى شراكات جديدة مع الإنتاج الحربى، كما أشاد بالدور الهام الذى تقوم به وزارة الإنتاج الحربى لدعم خطة الدولة المصرية فى التنمية والتطوير.

كما أشاد سفير ألمانيا بالقاهرة، بحالة الاستقرار الذى تشهده مصر حالياً، نتيجة للجهود التى تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب وتحسين الحالة الأمنية، مؤكداً على أن العلاقات بين الجانبين، تشهد تطوراً إيجابياً، ورغبة في إقامة شراكات صناعية فى مختلف المجالات، خاصةً فى ظل اهتمام الدولة المصرية، بتوفير المناخ الداعم للاستثمار، وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية، وزيادة أنشطتها فى مصر، وذلك من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد، ولائحته التنفيذية وقوانين التجارة والصناعة التى تسهل من إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى إقامة المناطق الحرة واللوجستية والاقتصادية، وتطوير البنية التحتية بتنفيذ وتطوير شبكة طرق ممتدة تربط الدولة ببعضها البعض وإنشاء العديد من الكباري العلوية والأنفاق، والسعى إلى الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وأخذ خطوات هامة نحو التحول إلى المجتمع الرقمى.

فى نهاية اللقاء، تم الاتفاق على أهمية تبادل الزيارات بين وفود فنية من الشركات الألمانية، وشركات الإنتاج الحربي المخطط التعاون معها فى المجالات المقترحة، وبما يمهد الطريق لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التعاون، لصالح كلا الطرفين.