شكرا لقرائتكم خبر عن موقع التنسيق يغلق خدمات الثانوية العامة 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن موقع التنسيق الإلكترونى على بوابة الحكومة المصرية التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، غلق كل خدمات الثانوية العامة للعام الجارى بعد الانتهاء من جميع عمليات تسجيل الرغبات للطلاب بكل المراحل وتوزيعهم على الكليات والجامعات المختلفة.

وأضاف موقع التنسيق، أن الموقع استقبل مؤخرا طلبات تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة والدور الثانى، وتم غلق باب تسجيل رغبات للمستنفدين والمتخلفين عن المراحل السابقة، ويتم الآن فحص هذه الطلبات.

كان مكتب تنسيق القبول بالجامعات، أعلن أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكترونى لمرحلة تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر) لطلاب الشهادات الأجنبية وفى حدود النسبة المقررة، وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن في الفترة من اليوم الاثنين حتى الأربعاء المقبل.