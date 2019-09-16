شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مركز خدمة المستثمرين بمدينة نصر وتطوير المنطقة الحرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، أعمال تطوير المنطقة الحرة بمدينة نصر يرافقه عدد من الجهات المعنية . كما تفقد رئيس الوزراء مركز خدمات المستثمرين بمدينة نصر . Advertisements جدير بالذكر أن المنطقة الحرة بمدينة نصر تضم ما يقرب من 211 مشروعاً برؤوس أموال بلغت 3.5 مليار دولار، وتكاليف استثمارية تبلغ 6.8 مليار دولار واستثمار أجنبى مباشر يبلغ 442 مليون دولار، وتوفر نحو 72.5 ألف فرصة عمل.

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